La coda infinita Sulla pagina ufficiale del, i coordinatori del festival hanno detto che il al momento il tempo di attesa per uscire dalla cosiddetta Black Rock City è di 5 ore . Hanno anche invitato le persone a guidare in ...Dalle immagini satellitari si vede una lunga fila di veicoli in mezzo al fango. I partecipanti al festivalnel deserto del Nevada possono finalmente tornare a casa dopo la pioggia torrenziale, il quantitativo di 2 - 3 mesi in poche ore, che si è abbattuta sulla loro grande festa. In 70mila sono ......DIGITALE 12/04/2023 Ghostwire Tokyo STORE DIGITALE 14/04/2023 MegaBattle Network Legacy Collection STORE DIGITALE 18/04/2023 Minecraft Legends AMAZON 19/04/2023 Horizon Forbidden West:...

Burning Man, riaprono le strade: migliaia in fuga dal fango nel deserto del Nevada TGCOM

Le oltre 70mila persone presenti al festival Burning Man hanno iniziato il loro ritorno a casa dopo tre giorni bloccati dal fango nel Deserto del Nevada: code chilometriche nonostante gli organizzator ...Roma, 5 set. (askanews) - Dalle immagini satellitari si vede una lunga fila di veicoli in mezzo al fango. I partecipanti al festival Burning Man ...