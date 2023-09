Bufala Fest si svolgerà a Napoli dal 7 all’11 settembre

... la direzione organizzativa diha annullato tutte le iniziative e le attività previste per mercoledì 6 settembre, cancellando di fatto la giornata inaugurale dell'evento. "La tragedia di ..., Napoli - Da giovedì 7 a domenica 10 settembre Piazza Municipio a Napoli si trasforma in cucina a cielo aperto per un gustosissimo evento in cui godersi carni, affettati e naturalmente ...Napoli - Slitta al 7 settembre la data di inaugurazione del- Non solo mozzarella , il festival dedicato alle specialità della filiera bufalina, nonché uno degli eventi più attesi dalla cittadinanza, che quest'anno si terrà in piazza Municipio fino ...

Napoli,Bufala Fest al via per la valorizzazione delle eccellenze Agenzia ANSA

Napoli, 5 set. (Labitalia) - Nel rispetto della memoria del giovane musicista Giovanbattista Cutolo e del lutto cittadino proclamato dal Comune di Napoli, la direzione organizzativa di Bufala Fest ha ...NAPOLI - Cinque giorni all’insegna del gusto, dell’arte e della cultura, a Napoli, nella bellissima Piazza Municipio, oggetto di un recente e suggestivo ...