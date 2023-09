Brighton | UFFICIALE | un attaccante saluta e va in Belgio

La gara, giocata lo scorso 22 luglio era valida come amichevole mentre l'ultimo match... seguito dalla squadra Tottenham e West Ham con 10 quindi ila 9. Tabellino ARSENAL: Ramsdale ...() 14:47 De Zerbi accoglie Ansu Fati Ansu Fati lascia il Barcellona e si trasferisce in prestito secco aldi Roberto De Zerbi: è. () 14:44 Amrabat, è fatta con lo United Può ...15.44 - Per Marko Pjaca èla cessione a titolo definitivo dalla Juventus al Rijeka. 15.35 ... ( I DETTAGLI ) 14.49 - Ansu Fati passa al: prestito di un anno 14.00 - Il Sassuolo ha ...

Brighton, UFFICIALE: arriva Ansu Fati dal Barcellona

Premier, il Brighton di De Zerbi batte il Newcastle di Tonali! Il match. Vittoria per 3-1 del tecnico azzurro nella quarta giornata Nella quarta giornata di Premier League, il Brighton di Roberto De ...Il Brighton torna alla vittoria dopo il ko con il West Ham: contro il Newcastle decisivo evan ferguson con una tripletta Il Brighton torna alla vittoria dopo il passo falso contro il West Ham. Con il ...