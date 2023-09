Brescia | non solo Fares | nuovo obiettivo a centrocampo

(Di martedì 5 settembre 2023) Oltre a Buchel dell'Ascoli e al duo Paghera-Proietti della Ternana, ilguarda anche a un altro possibile rinforzo per il....

Il conducente dell'auto positivo all'alcol Cronaca [ 28/04/2019 ] Lecce -: Via del Mare ... In entrambi i casisi esclude la natura dolosa.Il conducente dell'auto positivo all'alcol Cronaca [ 28/04/2019 ] Lecce -: Via del Mare ... Sul corpo del giovane da una prima ispezione effettuata al momento del ritrovamento,sono emersi ...L'assessore ha altresì precisato che il provvedimento "ha l'obiettivo di introdurre deroghe ma di aiutare chipuò permettersi di sostituire l'auto inquinante, soprattutto se la utilizza poco. ...

Per la rinascita del Brescia c'è anche Fares e non è ancora finita Giornale di Brescia

Ai nastri di partenza ci sono Brescia e Feralpisalò inserite nel girone A. Novità di quest'anno è il calendario asimmetrico: il girone di ritorno, pertanto, non rispecchierà quello dell'andata. La ...Gianfranco Corso è morto qualche giorno dopo il ricovero in ospedale: lo scorso 30 agosto era rimasto intrappolato in un pozzo al santuario Madonna ...