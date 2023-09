Brasile | Antony escluso dalla nazionale | il comunicato

Il giocatore è stato già escluso dalper le prossime partite di qualificazione alla Coppa del mondo dopo le dichiarazioni della dj e influencer che ha avuto una relazione conper due ...respinge al mittente ogni addebito: " Per rispetto nei confronti dei miei tifosi - scrive in un comunicato - dei miei amici e delle mia famiglia, mi sento obbligato a parlare pubblicamente ...Nelle prossime partite del, valide per le qualificazioni Mondiali, non sarà protagonista. Inizialmente chiamato per le gare contro Bolivia e Perù, l'attaccante del Manchester United è stato escluso dalla lista ...

Calcio: il Brasile esclude Antony, accusato di violenze dalla ex - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

La Federcalcio brasiliana ha escluso Antony dalle convocazioni della Nazionale in vista dei match contro Bolivia e Perù in programma nei prossimi giorni. Brasile (LaPresse) – Calciomercato.it Una ...L'attaccante del Manchester United, Antony è stato costretto a lasciare il ritiro del Brasile. Al suo posto Gabriel Jesus L'attaccante del Manchester United, Antony è stato costretto a lasciare il ...