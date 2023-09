Brandizzo | ' Se arriva il treno' | filmati gli ultimi istanti prima dello schianto

"Seil treno da che parte scappate" Mercoledì sera, 30 agosto, dopo le 23, alla stazione di. Sono gli ultimi minuti di vita dei cinque operai della squadra Sigifer. Kevin Laganà, il più ......elementi utili per stabilire le responsabilità di quanto accaduto il 30 agosto notte a. ... Facciamo che quandoil treno io faccio un fischio e voi vi mettete di lato". Nonostante gli ......2mila lavoratori scesi in piazza per la morte dei cinque operati travolti dal treno a... il governo ovviamente (che il collega della Uil, Paolo Bombardieri ,addirittura a definire '...

Brandizzo, il video degli operai prima dello schianto. Massa: 'Se arriva il treno, spostatevi' TGLA7

"Se arriva il treno da che parte scappate" Mercoledì sera, 30 agosto, dopo le 23, alla stazione di Brandizzo. Sono gli ultimi minuti di vita dei cinque operai della squadra Sigifer.Il filmato fatto con un telefonino da Kevin Laganà poco prima della tragedia costata la vita a 5 operai. Gli ultimi istanti prima dello schianto, gli operai lavorano in un clima sereno.I legali delle ...