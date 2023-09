Brandizzo | parla il padre del più giovane degli operai | «Kevin quella sera era in pensiero per Michael | l’altro collega poi travolto dal treno»

Leggi su open.online

(Di martedì 5 settembre 2023) Non si dà pace, il papà diLaganà, la piùdelle vittime della strage di, a cinque giorni dall’incidente ferroviario che gli ha portato via suo figlio 22enne, insieme ad altri quattro colleghi della ditta Sigifer di Borgo Vercelli. Massimo Laganà rompe il silenzio,ndo tra le lacrime all’inviata del Corriere della, Giusi Fasano. «Era un ragazzo buono – dice ricordando suo figlio, che ancora fatica a credere non ci sia più – Si preoccupava per tutti e tutto. Era innamorato della vita. E lache è morto era inper, uno dei ragazzi morti assieme a lui». Lo aveva visto giù di corda, racconta il papà, e si stava chiedendo come aiutarlo,prima di iniziare i ...