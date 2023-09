Brandizzo | oggi l’audizione Rfi

... vi sembra normale che il vice premier con delega ai Trasporti nei giorni disia alla ... dal Pd e dalla sinistra, semina e non dacertezze circa il fatto che "Renzi fa il gioco della ...La procura di Ivrea continua a indagare sulla tragedia di, nella quale cinque operai hanno perso la vita investiti da un treno. Gli aspetti su cui ..., intanto, in commissioni riunite ...C'è fretta di sapere, di capire come è stato possibile che con le tecnologie diun treno possa travolgere cinque operai al lavoro sulle rotaie. E individuare le responsabilità ...diè un'...

Strage di Brandizzo: a Vercelli il corteo in memoria dei 5 operai travolti sui binari - Aggiornamento del 04 Settembre delle ore 13:29 - Aggiornamento del 04 Settembre delle ore 13:29 RaiNews

Le testimonianze in procura Nell'inchiesta sull'incidente di Brandizzo sono numerose le persone ascoltate ieri. E' passato anche Antonino Laganà , fratello di Kevin, la pù giovane delle vittime, ...La testimone chiave dell’inchiesta sulla tragedia di Brandizzo è una dipendente delle Ferrovie di 25 anni. È lei che, dalla sala controllo di Chivasso, la sera del 30 agosto si è tenuta in contatto ...