Brandizzo | la famiglia di Laganà sul video del 22enne | «È la prova che lavoravano in modo pericoloso | e non era occasionale»

Leggi su open.online

(Di martedì 5 settembre 2023) C’è il dispiacere per la diffusione del, ma anche la convinzione che da quelle immagini emergano elementi utili per stabilire le responsabilità di quanto accaduto il 30 agosto notte a. Cinque operai di Borgo Vercelli sono stati travolti e uccisi da un treno mentre erano al lavoro sulle rotaie, a scampare alla strage solo il tecnico manutentore di Rfi Antonio Massa e il caposquadra Andrea Gibin. La più giovane delle vittime, Kevin, appena 22 anni, aveva registrato unpochi minuti prima della tragedia. Un filmato mai pubblicato e rimasto nelle bozze di Instagram, trovato da un parente diche aveva accesso al profilo e condiviso con i magistrati. Nell’audio si sente Massa – non inquadrato ma la cui voce è stata riconosciuta dal fratello di Kevin, anche lui dipendente ...