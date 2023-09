Brandizzo | il gelo di Maurizio Landini | chi potrebbe esserci dietro alla strage

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 settembre 2023) I circa 2mila lavoratori scesi in piazza per la morte dei cinque operati travolti dal treno ahanno sfilato ieri a Vercelli, com'era giusto che fosse anche per rispettare il dolore dei familiari delle vittime, composti e in silenzio. Ad aprire il corteo lo striscione: «Non abbiamo più parole». Però lui,, le parole le ha trovate, come sempre. Quelle buone per tutte le occasioni, dal salario minimo ai diritti civili, dprecarietà finosicurezza sul lavoro: «È caricato tutto sulla pelle dei lavoratori, è il momento di dire basta. Abbiamo fatto scioperi, ma dobbiamo alzare ancora di più il livello della protesta». Contro chi? Anche qui il copione del segretario della Cgil non cambia: il governo ovviamente (che il collega della Uil, Paolo Bombardieri, arriva addirittura a ...