(Di martedì 5 settembre 2023) “Ragazzi se viandate da quella parte, ok?”, e subito dopo: “Se vida che parte passate?”. “Di qua”, la risposta. È ciò che si sente in unche ritrae gli ultimi momenti di vita dei 5che poco dopo saranno investiti e uccisi da unmentre stavano eseguendo lavori di manutenzione suinei pressistazione di, alle porte di Torino. La voce, probabilmente, è quella di Antonio Massa, l’addetto Rfi al cantiere, che dà il via libera ai lavoridel passaggio del

... pochi minuti prima dell'incidente ferroviario a, nel torinese, costato la vita a cinque ...operai erano al lavoro su un tratto di ferrovia e sono stati travolti da un convoglio di ...Leggi Anche Incidente ferroviario, testimoni in procura a Ivrea - Alla Camera sindacati e Rfi Leggi Anche Incidente ferroviario, le deposizioni degli operai: 'L'allarme dato a vista per aggirare i divieti e finire prima i lavori' Il video, della durata complessiva di 6 minuti e 48 secondi, è stato recuperato da un ...Spunta un video degli operai uccisi apoco prima di essere travolti dal treno. Nelle immagini si vede uno dei cinque operai che riprende con il cellulareuomini al lavoro . È Kevin Laganà, il più giovane delle vittime e...

Brandizzo, gli operai sui binari prima della strage: "Se vi dico treno spostatevi". VIDEO Sky Tg24

Per tre volte Vincenza Repaci non ha dato il via libera all'apertura del cantiere di Brandizzo: nonostante il suo "no", gli operai sono comunque stati mandati sui binari ...Brandizzo, spunta oggi un video choc sull’incidente ferroviario. Nel filmato, girato pochi minuti prima della tragedia del 30 agosto scorso in cui morirono 5 operai, si sente una voce che dice: “Ragaz ...