Brachino | «Derby arriva troppo presto | ma non decisivo! In Serie A…»

Leggi su inter-news

(Di martedì 5 settembre 2023)dagli studi di Sportitalia commenta la sosta per le nazionali, soprattutto in vista del, dopo lo straordinario avvio di Inter e Milan inA. ORA LA SOSTA – Claudioha parlato così della sosta per le nazionali dopo l’ottimo avvio di Inter e Milan: «Ilto. Tutti i punti contano alla fine dell’anno, non credo che sia decisivo mentalmente o strategicamente. La classifica è in embrione, fino ai 20 punti l’anno scorso si parlava dei fenomeni Udinese e Atalanta, poi però certe squadre si sono perse. Ilsubito dopo la pausa sarà incerto, però sarà bellissimo vederlo». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...