Borse | Europa peggiora con la frenata dei servizi | Parigi - 1%

(Di martedì 5 settembre 2023)europee in rosso a metà mattina dopo che il dato finale degli indici Pmi deinell'eurozona ha evidenziato ad agosto unapiù consistente di quanto era già emerso in prima lettura, ...

Milano e Londra cedono lo 0,6%, Francoforte lo 0,7% e Parigi l'1,1%, allineandosi alla chiusura negativa delleasiatiche, preoccupate dal rallentamento dei servizi anche in Cina. Poco mossi ...Mps ancora in coda. Si ferma il rally del greggio . Il dato peggiore delle attese sul settore dei servizi cinese piega in avvio leeuropee, gia' reduci da una seduta fiacca dopo che la presidente della Bce, Christine Lagarde, ha ribadito la determinazione dell'istituto centrale a riportare l'inflazione al target del 2%. A ...Apertura in rosso a Milano Ledell'hanno aperto in lieve ribasso. Future EuroStoxx50 - 0,1%. Il Ftse Mib di Milano ha chiuso ieri intorno alla parità. Da segnalare Tim , che si è ...

Borsa: l'Europa apre in calo, Francoforte -0,6% QUOTIDIANO NAZIONALE

Borse europee in rosso a metà mattina dopo che il dato finale degli indici Pmi dei servizi nell'eurozona ha evidenziato ad agosto una frenata più consistente di quanto era già emerso in prima lettura, ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...