Borsa | Milano tiene con l' Europa dopo l' avvio di Wall Street

(Di martedì 5 settembre 2023) Mercati azionari del Vecchio continente in tenutal'debole di: le Borse di, Londra e Madrid salgono dello 0,3%, con Amsterdam in rialzo dello 0,1%, mentre Francoforte e ...

Mercati azionari del Vecchio continente in tenuta dopo l'avvio debole di Wall Street: le Borse di, Londra e Madrid salgono dello 0,3%, con Amsterdam in rialzo dello 0,1%, mentre Francoforte e Parigi ondeggiano attorno alla parità. Piatti anche i listini azionari di Mosca, con il gas che ...Intanto, a, peggiora la performance di Newlat Food , con un ribasso dello 0,50%, portandosi a 5,95 euro.A novembre il Tribunale diaveva omologato il concordato preventivo di Moby e per la controllata Cin aprendo cosi' alla ristrutturazione finanziaria di un debito per circa 650 milioni di euro. ...

I mercati azionari europei si mantengono stabili dopo l'avvio debole di Wall Street. Le Borse di Milano, Londra, Madrid e Amsterdam registrano un aumento, mentre Francoforte e Parigi ondeggiano.Mercati azionari del Vecchio continente in tenuta dopo l'avvio debole di Wall Street: le Borse di Milano, Londra e Madrid salgono dello 0,3%, con Amsterdam in rialzo dello 0,1%, mentre Francoforte e P ...