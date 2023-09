(Di martedì 5 settembre 2023) Seduta di qualche frazione positiva per Piazza Affari: l'indiceMib ha concluso in aumento dello 0,02% a 28.652 punti. . 5 settembre 2023

Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente +0,01%, archiviando la seduta a 28.651,57 punti. 05 - 09 - 2023 17:39Seduta di qualche frazione positiva per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha concluso in aumento dello 0,02% a 28.652 punti. ....automatico creato con AI Anchor Laoggi in video La redazione di Radiocor cura ogni giorno - dal lunedì al venerdì - un video con i dati fondamentali della giornata delladi, l'...

Borsa: Milano chiude in marginale rialzo, Ftse Mib +0,02% - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Chiusure degli indici di borsa in lieve calo in Europa. Scendono un po' di più Francoforte e Parigi (-0,34% per entrambi gli indici). Tengono di più Londra (-0,20%) e Milano (+0,01%), dove pesano ...Annuncio dei curatori fallimentari PwC. Totale 1600 esuberi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 05 set - I curatori fallimentari di PwC, che stanno gestendo la bancarotta del gruppo britannico di ...