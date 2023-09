Borrell | Iran detiene illegalmente diplomatico Ue svedese

L'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera, Josep, a margine del Consiglio informale sviluppo a Cadice ha confermato il caso della detenzione indi Johan Floderus, cittadino svedese impiegato nel servizio diplomatico dell'Ue. "E' ...Josepcondanna il rogo del Corano in Svezia Corano bruciato, proteste dei musulmani dall'al Libano Ankara sul rogo del Corano in Svezia: "Vile e inaccettabile". Gelo con Stoccolma Le ...Josep, responsabile politica estera UE Subito prima della visita a Mosca di Xi, tanto per ... il 24 febbraio, seguito dalla visita di Xi a Mosca il 20 marzo; poi con la riconciliazione fra...

High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy Josep Borrell confirmed on Tuesday a report that claimed that an EU diplomat has been illegally detained in Iran for ...