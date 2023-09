BOOM! Fuori il regista di Pomeriggio Cinque

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 5 settembre 2023) Myrta Merlino ed Ermanno Corbellauno. Nel nuovoè già tempo di cambiamenti. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che dopo una sola puntata è stato deciso di sostituire ildel contenitore di Videonews. Tanti saluti, dunque, a Ermanno Corbella che arrivava da L’Aria che Tira. L’operato del fedelissimo di Myrta Merlino non è piaciuto ai vertici Mediaset. In tanti ieri, del resto, hanno notato delle sbavature. Lo stesso studio, peraltro, non è uscito certamente valorizzato dalla regia. Tuttavia alla luce del debutto molto positivo (qui gli ascolti), in termini d’ascolti, questa scelta così repentina un po’ stupisce. In una dedica di qualche tempo fa, Myrta, dopo averlo definito “il vero martire de L’Aria che Tira”, scriveva: “Meno male che c’è lui, senza sarei persa!” Come farà ...