Boom di Visitatori a Sulle Tracce del Drago 2023 | Fumetti e Cosplay Stregano la Città

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 5 settembre 2023) L'Aquila - Si è conclusa con un grande successo di pubblico la XIV edizione del Festival della cultura popdel, ospitata dal 1° al 3 settembre nel Parco della Villa Comunale e nei locali del Palazzo dell’Emiciclo all’Aquila. Tre giorni di eventi, incontri e spettacoli che hanno attirato appassionati di Fantasy,, Giochi di strategia da tutta Italia, offrendo allaun inizio di settembre all’insegna dell’allegria. In occasione del 50esimo anniversario dalla scomparsa di J.R.R. Tolkien, si è voluto dedicare particolare attenzione al ricordo del grande scrittore Fantasy con una mostra e degli incontri, per approfondire l’eredità letteraria dell’autore della celebre Trilogia degli Anelli. Tra i molteplici eventi in programma, l’esibizione dell’icona ...