Boom di stranieri in carcere | Delmastro | Andranno in cella a casa loro

(Di martedì 5 settembre 2023) In Italia i penitenziari soffrono di un tasso di sovraffollamento del 119%. Su 51.249 posti disponibili i detenuti sono 56.674 quindi ci sono 5.500 detenuti in più rispetto alla capienza. Il Tempo ha sentito il sottosegretario al Ministero della Giustizia Andreaper capire come il governo sta cercando di affrontare il problema.Sottosegretarioche soluzioni pensate di adottare per risolvere il problema del sovraffollamento dei penitenziari? «La sinistra propone sempre lo svuotacarceri, che non funziona perché in genere chi viene liberato poi torna in, mediamente, dopo 6 mesi. Noi stiamo lavorando a un piano di edilizia carceraria da 84 milioni di euro per la costruzione di 8 nuovi padiglioni e la ristrutturazione di celle, già esistenti, ma inagibili».Circa un terzo dei detenuti è straniero. C'è la ...