Il fratello e agente di Marko Arnautovic ha raccontato il retroscena relativo alla trattativa con'Inter perIl fratello e agente di Marko Arnautovic ha raccontato il retroscena relativo alla trattativa con'Inter per. Le sue dichiarazioni a ServusTV "Sport and Talk from: "A un ...'Arabia Saudita chiama,'Europa risponde. Questa volta è il turno di Musa Barrow , da tempo ai ferri corti con ile in particolare con Thiago Motta ,'allenatore dei rossoblù. Dopo tre stagioni in Emilia - Romagna e ben sette in Italia (aveva iniziato nelle giovanili dell' Atalanta , squadra con cui ha ...'austriaco, arrivato dala fine calcio mercato, è un po' il figliol prodigo nerazzurro. Da giovanissima promessa, nella rosa del Triplete,ha poi intrapreso un pellegrinaggio in ...

Bologna, l’attaccante vola in Arabia Saudita: i dettagli ItaSportPress