Bologna A Parigi l’incontro tra il sindaco Matteo Lepore e la sindaca Anne Hidalgo

approfondimento Ustica, Schlein a: "Tutto il Paese ha diritto alla verità" FOTOGALLERY ©Ansa ... LA FOTOSTORIA Il 27 giugno 1980 il volo Dc - 9 in viaggio daa Palermo precipita nelle ...Aeroporto Guglielmo Marconi di, società quotata su Euronext STAR Milan che gestisce lo scalo aeroportuale bolognese, ha ... Palermo, Tirana, Brindisi, Madrid, Olbia, Londra Heathrow,De ...La sera del 27 Giugno del 1980, l'aereo Itavia copriva la rotta- Palermo e partì con due ...di uccidere il leader libico nell'insurrezione guidata dalle tribù libiche agli ordini die ...

Bologna, Lepore in missione istituzionale a Parigi con un'opera di ... Bologna in diretta

Così Elly Schlein su Instagram. "E grazie alla sindaca di Parigi Anne Hidalgo, che, insieme al sindaco di Bologna Matteo Lepore, abbiamo incontrato per scambiarci opinioni e buone pratiche in termini ...Quasi in contemporanea Cersaie di Bologna, classico dedicato alla ceramica d’arredo ... Il tour europeo degli eventi parte, come d’abitudine, con la settembrina Maison & Objet di Parigi dal 7 ...