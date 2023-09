Bollette | Pichetto Fratin | ‘valutiamo conferma misure contro rincari'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 settembre 2023) Rho (Mi), 05 set. - (Adnkronos) - “Stiamo valutando” di rire ledi sostegno a imprese e famiglieil caro, a breve in scadenza. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto, a margine dell'inaugurazione di Plast, il Salone internazionale per l'industria delle materie plastiche e della gomma al via oggi a Milano. Il rinnovo “dipende dalla valutazione che faremo giorno per giorno, rispetto alle condizioni in cui ci troviamo, altrimenti non farei il ministro, ma il mago”, ha chiarito