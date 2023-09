Bollette | il 30 settembre scadranno gli aiuti Ecco cosa succederà

... lo scorso giugno sono state prorogate dal Governo Meloni fino al 30attraverso il Decretobis. Dunque, a meno che non intervenga un rinnovo, dopo tale termine potrebbero essere ...Gli aiuti del governo Una notizia che dovrà preoccupare anche il governo: a finescadono ... lesalirebbero automaticamente. Ma è assai probabile che andando verso l'inverno, i ......gas di una famiglia tipo (con un consumo medio di 1.400 metri cubi annui) nel periodo da...l'allarme delle associazioni dei consumatori che moderano la situazione prezzi nelledi ...

Il 30 settembre 2023 scadranno gli aiuti approvati dal governo a fine giugno per far fronte al caro bollette. Il decreto legge Bollette bis aveva infatti consentito di prorogare le agevolazioni per i ...Inversione di rotta per il pagamento del gas di agosto. Dopo la discesa dei mesi scorsi, la tariffa per la famiglia tipo "in tutela", aumenta del +2,3% rispetto a luglio ...