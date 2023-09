Bmw - iX1 | a Monaco è il momento della eDrive20

Leggi su quattroruote

(Di martedì 5 settembre 2023) La Bmw amplia la gammaX1, introducendo una seconda variante elettrica: parliamoiX1, presentata al Salone die disponibile entro la fine dell'anno con prezzi a partire da 47.900 euro (tedeschi, per ora). Fino a 475 km di autonomia. La iX1affianca la xDrive30 bimotore da 313 CV già a listino e adotta un powertrain con motore elettrico singolo anteriore. Con il boost temporaneo, la vettura raggiunge i 204 CV e i 247 Nm di coppia massima; inoltre, dichiara un'autonomia compresa tra 430 e 475 km con un consumo medio tra 15,4 e 17,2 kWh/100 km in base all'allestimento. Laè capace di toccare i 100 km/h da ferma in 8,6 secondi, mentre la velocità massima è di 170 km/h. Due le soluzioni disponibili per la ricarica: il sistema di bordo da 11 kW, ...