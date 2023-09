Blue economy Intervista all’imprenditore Luigi De Falco sul progetto Marea Azzurra

"La nautica rappresenta insomma un pezzo importante dellaligure, anche nel campo della tecnologia e dell'innovazione industriale. Il Salone 2023 mostrerà insomma tutte le novità del ...Rappresentiamo un pezzo importante del mondo della nautica dellache si integra perfettamente al nostro turismo sempre in crescita". "Il Salone nautico - tiene a sottolineare il ...La nautica rappresenta un pezzo importante dellaligure, anche nel campo della tecnologia e dell'innovazione industriale" . La sessantacinquesima edizione del Salone nautico mostrerà "...

Festa del Mare, un talk show sulle opportunità della Blue Economy e il ruolo strategico di Ancona AnconaToday

“Rappresentiamo un pezzo importante del mondo della nautica della Blue Economy che si integra perfettamente al nostro turismo sempre in crescita”."Genova è la nuova 'Hollywood del mare', non più l'incubo ereditato qualche anno fa. Un mondo, quella della nautica da diporto, che può contare su una rete sempre più capillare di porti portando un co ...