Blitz interforze a Caivano | Cerreto FdI | un plauso ai 400 uomini impegnati nell’operazione Alto impatto

(Di martedì 5 settembre 2023). “Il miova a tutte le Forze dell’Ordine che da stamattina al Parco Verde disono coinvolte in una un’operazioneche vede 400nei controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle norme del codice della strada e delle condizioni di salubrità ambientale ed igienico-sanitaria dei vari immobili. La legalità, la sicurezza dei territori sono temi centrali del Governo Meloni. Le visite dei Ministri così come la visita del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni non sono passerelle elettorali ma concrete azioni che dimostrano, con i fatti, che lo Stato c’è”. Lo ha dichiarato il deputato campano on. Marco, capogruppo Fratelli d’Italia in Commissione Agricoltura.

... definisce 'inutile sceneggiata' una massiccia operazionea Caivano, in corso dall'alba ... ' Grazie a questo- prosegue - sono stati sequestrati decine di migliaia di euro in contanti e ...Lo scrive su Instagram il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e vicepremier, Matteo Salvini, commentando ilnel quartiere Parco Verde di Caivano. Gli ha fatto eco il ...Lo scrive su Instagram il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e vicepremier, Matteo Salvini, commentando ilnel quartiere Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli, ...

Vasto blitz interforze al Parco Verde di Caivano, 400 uomini impegnati - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Controlli interforze in via Attiraglio. Identificate 36 persone, ma sul momento non sono emerse irregolarità evidenti ...«La massiccia operazione di controllo di questa mattina – ha concluso il Sottosegretario con delega ai rapporti con il Parlamento – per la quale vorrei ringraziare tutto il personale interforze ...