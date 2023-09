(Di martedì 5 settembre 2023) Scattata alle prime luci dell'alba la vasta operazione di carabinieri, polizia e Guardia di Finanza nel quartiere '' di, in provincia di Napoli e nelle località limitrofe. Si tratta di un controllo straordinario ad '' che, per la prima volta, viene svolto in contemporanea da oltre 400 operatori delle diverse forze dell'ordine che stanno eseguendo numerose perquisizioni...

Durante il blitz interforze in corso i carabinieri hanno trovato e sequestrato, in una busta, 30mila euro

Blitz "Alto impatto" al Parco Verde di Caivano, 400 uomini impegnati Gazzetta del Sud

Appena la settimana scorsa al Parco Verde di Caivano arrivava la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. E prometteva: la completa ristrutturazione entro la prossima primavera del Centro Sportivo abb ...(LaPresse) Sequestrati anche 150 proiettili anche da guerra (colpi per Ak47) nella vasta operazione dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di ...