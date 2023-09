Blitz al Parco Verde di Caivano | trovati droga | soldi | armi | animali esotici e pregiati

All'alba del 5 settembre 2023 è partito un maxialVerde di Caivano , comune in provincia di Napoli attualmente al centro della cronaca per i recenti abusi ai danni di due cuginette tredicenni. Oltre 400 agenti tra poliziotti e ...Lo scrive su Instagram il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e vicepremier, Matteo Salvini, commentando ilinterforze nel quartiereVerde di Caivano. Gli ha fatto eco il ...Lo scrive su Instagram il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e vicepremier, Matteo Salvini, commentando ilinterforze nel quartiereVerde di Caivano, in provincia di Napoli, ...

Caivano, blitz al "Parco Verde": impegnati 400 uomini | Sequestrati soldi, molotov, armi e proiettili TGCOM

Dalla prime luci dell’alba a Caivano , il comune dell’hinterland a nord di Napoli, teatro dello stupro ai danni di due bambine da parte del branco, è in corso l’operazione ‘Alto Impatto’. Questo blitz ...Sono 400 gli agenti mobilitati per il maxi blitz di questa mattina. L'operazione è in corso dalle prime luci dell'alba, una vasta operazione di carabinieri, polizia e Guardia ...