Blitz al Parco Verde di Caivano | 400 uomini coinvolti | sequestrate armi e soldi

(Di martedì 5 settembre 2023) Un’imponente operazione di sicurezza da il via ad unneldiche porta al sequestro die denaro illecito Dalle prime ore di questa mattina la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza hanno svolto una vasta operazione, con modalità “Alto Impatto”, nel quartiere “” di(NA) e nelle località limitrofe dove sono hanno effettuato decine di perquisizioni. All’esito delle predetta attività gli operatori hanno denunciato tre persone per contrabbando di tabacchi lavorati esteri poiché trovate in possesso di oltre 5 kg di tabacchi lavorati esteri privi del marchio del Monopolio di Stato. Inoltre, sequestrati anche 14000 euro a due soggetti, altri 30000 euro, due ordigni, di cui uno ...

Anche un 'altarino' dei clan è stato sequestrato dalla Polizia metropolitana, con il coordinamento della procura di Napoli Nord, nel corso del maxidelle forze dell'ordine nelVerde di Caivano: un'operazione durante la quale sono state eseguite decine di perquisizioni sia nel quartiere, sia nelle località limitrofe. Questo il bilancio.Durante ilinterforze in corso al 'Verde' di Caivano, i carabinieri hanno trovato e sequestrato, in una busta, 30mila euro suddivisi in pacchetti ritenuti frutto di attività illecite. I ...Le telecamere di Striscia la notizia con Vittorio Brumotti , invece erano entrate nelVerde di Caivano già nel 2018, per poi tornarci a febbraio 2023. Nel corso dela Caivano i ...

Al Parco Verde, è in corso una grossa operazione per sequestrare persone e veicoli sospetti. È un controllo straordinario ad “Alto impatto”.(Agenzia askanews) Le immagini dall’alto, girate con un drone, mostrano il blitz delle forze dell’ordine nel Parco Verde di Caivano, nel Napoletano. Sequestrati anche 150 proiettili anche da guerra ...