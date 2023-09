Bilancio truccato | scandalo da 70 miliardi | ciò che la Germania ha nascosto al mondo

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 settembre 2023) C'è una foto che girella, senza pudore, per le redazioni: quella in cui i “tre amigos” teutonici – il ministro delle Finanze Lindner, il cancelliere Scholz e il ministro dell'Economia Habeck sorridono felici e sprizzano rigore da tutti i pori, in attesa di blindare il Patto di stabilità europeo a loro favore (come al solito). La foto risale a prima che si venisse a sapere che i tre avevanoi propri conti pubblici. Piccoli moralisti da Oktoberfest. Ciò che fa ancora più impressione è che sia la Corte dei Conti tedesca a denunciare il governo di taroccare il: «Le misure decise per ilconstano essenzialmente in uno spostamento di spese in ‘fondi speciali', nella cancellazione di sussidi e in poste senza coperture», affermano i magistrati contabili. In pratica – secondo quanto riportato da uno scoop di ...