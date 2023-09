...la plastica) in quanto il 90% dei rifiuti prodotti dagli avventori era composto dae ... Infatti sbirciando al suo interno c'era solo plastica e qualche. Il concerto dei Chemical Brothers ...... lattine, contenitori di vetro, plastica rigida e tetrapak, consentendone la commercializzazione solo indi plastica leggera o, in Viale C. Colombo, nonché nelle aree limitrofe e ...... lattine, contenitori di vetro, plastica rigida e tetrapak, consentendone la commercializzazione solo indi plastica leggera o, in Viale C. Colombo, nonché nelle aree limitrofe e ...

Bicchieri di carta, inquinano quanto quelli di plastica WIRED Italia

(anteprima24.it) Ne parlano anche altri giornali Concerto di Geolier: c'è l'ordinanza del Comune No a bottiglie e lattine, consentiti solo bicchieri di carta e plastica Il provvedimento prevede che, ...Per questo il passaggio ai bicchieri di carta – soprattutto nelle grandi catene in paesi come gli Stati Uniti e il Regno Unito, dove la cultura del caffè al bancone è storicamente meno affermata – ...