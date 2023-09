Biasin | «Inzaghi? Altri tipi di allenatori sarebbero finiti nel burrone!»

(Di martedì 5 settembre 2023)apprezza il rinnovo di Simonecon l’Inter. Il giornalista riprende le criticità attraversate lo scorso anno dal tecnico RINNOVO ? Fabrizio, su Tutti Convocati, ha apprezzato il prolungamento diall’Inter: «Io ho apprezzato dila gestione delle criticità, dove c’è stato un periodo intorno a marzo dove le cose non funzionavano e sono arrivate critiche anche dall’interno, probabilmente legittime. In quel caso lì, ci sono 2di: quelli che subiscono il massacro e finiscono nel burrone e quelli come, che rispetto ad un aprile-maggio con 19 partite riesce ad affrontare tutte le critiche mettendole da una parte ad a uno a uno. Rinnovo meritatissimo». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter ...

L'affare last - minute della formazione nerazzurra mette a disposizione di Simoneun altro ...ma di sicura utilità e sui social arriva anche l'applauso del giornalista e tifoso Fabrizio, ...Doppodiché,ha voluto svelare i possibili piani dell'Inter a proposito di un settimo, e ultimo, centrocampista da affidare a. " L'Inter sta ragionando su un settimo centrocampista , ...Sull'argomento è intervenuto Fabrizio; ai microfoni di TvPlay, il giornalista di Libero ha ... come, che ha dimostrato di far rendere, nel migliore dei modi, la propria squadra. In mezzo ...

Per Biasin Inzaghi super ma ha una macchia da cancellare, bufera ... Sportevai.it

La sontuosa campagna acquisti dei nerazzurri si conclude con l'innesto più atteso: gli addetti ai lavori esaltano la rosa di Inzaghi.Biasin rimarca il valore di Inzaghi per il gioco dell’Inter in questo inizio di stagione. Il giornalista si sofferma poi sull’arrivo di Lukaku alla Roma, paragonandolo a quello in nerazzurro di Sneijd ...