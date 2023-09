Betis | così sono nati gli acquisti di Ayoze | Roca | Bartra | Riad | Altimira e Bellern

Leggi su justcalcio

(Di martedì 5 settembre 2023) 2023-09-04 22:02:18 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie ALiga pervenuta in redazione: D.durante l’intervista che ha rilasciato stasera Beti TV in cui ha analizzato il mercato della sua squadra, Ramon aereidirettore sportivo della squadra Verdiblanco, ha passato in rassegna nome per nome molte delle società che siunite alla squadra da lui diretta pellegrini. In alcuni casi, offrendo dettagli interessanti sulle trattative o sui motivi per cui le hanno portate avanti Segretario Tecnico Scommetto su di loro., una trattativa complicata “Voglio valorizzare. È venuto in prestito per sei mesi ed è un giocatore con cui ho un rapporto da tanti anni, da quando quando è arrivato a Tenerife volevo prenderlo per il club in cui mi trovavo. Lo dico sempre “Gli ha detto che è ...