Bersani insulta Vannacci | ma dimostra di non capire il paese reale

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 5 settembre 2023) Roma, 5 set – Se c’è una costante nella sinistra italiana è che ci sia sempre qualcuno o qualcosa da cui debba ripartire, tanto che la frase “la sinistra riparta da …” è diventata un meme. Questa volta il personaggio eletto a nuovo paladino è in realtà un ritorno al passato: Pierluigi. L’ex segretario del Partito democratico è, infatti, tornato agli onori della cronaca dopo un suo colorito intervento alla festa dell’Unità di Ravenna, chiedendosi, in riferimento a Robertoe al suo Il mondo al contrario: “Se è possibile dare dell’anormale a un omosessuale, è possibile dare del coglione a un generale?”. Ile il bar Italia La sinistra sembra aver trovato il suo antidoto al generale. Poco importa se sia un residuato polveroso come. Giusto ...