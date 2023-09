Bergamo | travolti mentre attraversano la strada | due pedoni investiti in via Zanica

Leggi su bergamonews

(Di martedì 5 settembre 2023). Duesono statiin via, nel quartiere della Malpensata,attraversavano la, intorno alle 13 di lunedì (4 settembre). L’incidente è avvenuto all’altezza del civico 14, non lontano dal parco della Malpensata. A travolgere un 48enne e un 33enne una Mercedes che si stava dirigendo verso il centro città. Due ambulanze e un’automedica sono accorse sul posto per trasportare i due feriti, i quali non avrebbero mai perso conoscenza, al Papa Giovanni XXII. Più gravi le condizioni del 48enne, trasportato in codice rosso,il 33enne è stato ricoverato in codice giallo. La polizia locale si è incaricata dei rilievi per capire se i due stessero attraversando sullao meno.