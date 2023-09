Benevento | ecco la nuova squadra di Lombardi per rilanciare la Rete Museale

(Di martedì 5 settembre 2023) Comunicato Stampa – Sannio Europa “Subito al lavoro per preparare al meglio la visita del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e della presidente della Fondazione del Museo delle Antichità Egizie di Torino Evelina Christillin, in programma rispettivamente il 30 settembre … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

. Sarà Andrea Calzavara della sezione di Varese a dirigere il match trae Virtus Francavilla. Il fischietto lombardo non ha precedenti con i giallorossi ed è un terzo anno in Lega Pro. In Serie C ha diretto 36 incontri, caratterizzati da 17 successi interni, 10 ...... l'intero staff del Presidente della Provincia, l'avvocato Giuseppe Sauchella, Amministratore Unico di 'Sannio Europa' (Società in house providing della Provincia diche gestisce e promuove ...... Brindisi 3, Cagliari 3, L'Aquila 3, Siracusa 3, Avellino 2, Barletta - Andria - Trani 2, Campobasso 2, Catanzaro 2, Chieti 2, Isernia 2, Nuoro 2, Sassari 2, Sud Sardegna 2, Trapani 2,1, ...

Benevento, ecco la nuova squadra di Lombardi per rilanciare la ... Il Denaro

La gara Benevento-Virtus Francavilla valevole per la seconda giornata del campionato di Serie C, in programma lunedì 11 settembre alle ore 20:45 presso lo Stadio “Ciro Vigorito” di Benevento, sarà ...Lo ha detto il Presidente della Provincia di Benevento, dottor Nino Lombardi, salutando ufficialmente l’arrivo del nuovo Responsabile del Servizio rete Museale della Provincia di Benevento dottor ...