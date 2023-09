(Di martedì 5 settembre 2023) Il centrocampista ha voluto dire addio al, come club, società e tifosi. Poi ha messo in chiaro una cosa

. Gennarosi è trasferito al Bari nell'ultimo giorno di calciomercato. L'ormai ex centrocampista giallorosso ha pubblicato un post sui social dove ha salutato la piazza di:...Aggiornamento ore 15:00 Polito cerca una mezzala di qualità da regalare a Mignani: difficile la strada per Gennaro, che ilnon vuole cedere nonostante il gradimento del calciatore. ...Risolto il nodo Gennaroin casa, che chiude un'altra cessione. La trattativa si è sbrigata nelle ultime ore di mercato, giusto un'ora prima del gong conclusivo, e ha visto un clamoroso reinserimento del ...

Benevento, Acampora: “Tenevo alla maglia, dispiace aver dato altre impressioni” ItaSportPress

Il centrocampista ha voluto dire addio al Benevento, come club, società e tifosi. Poi ha messo in chiaro una cosa ...Gennaro Acampora, 30 anni il prossimo marzo, è senza dubbio un veterano della B, con oltre 180 presenze in questa categoria, 10 gol e 20 assist. Di fatto, il nuovo acquisto del Bari, giunto a queste ...