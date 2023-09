Belen Rodriguez | lo scatto del passato che fa discutere

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 5 settembre 2023)in queste ultime settimane è finita di nuovo sotto i riflettori per via della sua vita sentimentale. La showgirl dopo la fine della storia con Stefano De Martino è di nuovo single, o forse no. La conduttrice ha voluto replicare alle voci sul nuovo e presunto flirt pubblicando unoche ha fatto non poco. La sua vita sentimentale è stata in più occasioni al centro della cronaca rosa nostrana e nemmeno col passare del tempo la situazione accenna a cambiare. Di nuovo, la vita privata diè uno degli argomenti più gettonati, soprattutto adesso che il suo matrimonio con Stefano De Martino sembra si sia concluso del tutto. La showgirl ci tiene però a pubblicare unoa discapito delle malelingue....