Beatrice Valli | Cenerentola a Venezia con il suo principe | «Dopo la mezzanotte tutto svanisce»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di martedì 5 settembre 2023)è tornata alla normalitàun’apparizione alla Mostra del Cinema diche ha fatto sognare i fan. In coppia con suo marito Marco Fantini, ha incantato proprio tutti in un look total black e un red carpet senza paragoni. Oggi, l’influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e donne è tornata a casa, ma ad aspettarla non c’erano lustrini e riflettori, ma l’amara normalità: ecco cosa ha fatto appena rientrata., dedica al marito a«Fianco a fianco, per sempre» è il messaggio che ha scritto l’influencer sui social, immortalandosi insieme al marito Marco Fantini, ex tronista di Uomini e donne, con cui ha conquistato il cuore del pubblico di. Torno a svuotare la lavastoviglie». Ecco quanto ha scritto ...