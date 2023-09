Bce | attese dei consumatori sull' inflazione in lieve rialzo

Restano ben sopra il target del 2% ledei consumatori europei a luglio, secondo il sondaggio dellache la settimana prossima dovrà decidere sui tassi. In particolare leper i prossimi tre anni sono salite dal 2,3 al 2,4% ...Lo rivela la consueta indagine fra i consumatori europei pubblicata oggi dallae relativa al mese di luglio. Le aspettative di inflazione sono rimaste ben al di sotto del tasso di inflazione ...In una intervista pubblicata oggi con una rivista specialistica, il capo economista della, l'irlandese Philip Lane spiega che un aspetto chiave di questa fase, per la politica monetaria, è ...

Bce, attese di inflazione consumatori eurozona stabili al 3,4%

Restano ben sopra il target del 2% le attese dei consumatori europei a luglio, secondo il sondaggio della Bce che la settimana prossima dovrà decidere sui tassi. In particolare le attese per i ...Sempre secondo l'indagine della Bce i consumatori si attendono in media che i loro redditi sui prossimi 12 mesi aumentino dell'1,1%, un decimale di punto in ...