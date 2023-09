BCC Milano | il patrimonio raggiunge i 400 milioni di euro

Leggi su bergamonews

(Di martedì 5 settembre 2023) BCCchiude il bilancio del primo semestre 2023 con un utile netto di 30,8in crescita del 36,66% rispetto al primo semestre 2022. Stiamo registrando un andamento aziendale decisamente positivo del quale non possiamo che essere soddisfatti. – commenta il Direttore Generale Giorgio Beretta – Le dinamiche che hanno determinato gli ottimi esiti della semestrale sono in parte contingenti e in parte strutturali. La Banca prosegue sulla strada tracciata dal piano strategico triennale che prevede il consolidamento nei territori, soprattutto quelli dove siamo l’unica presenza bancaria. Il nostro impegno non è accrescere gli utili, ma investire energie e risorse per portare sviluppo. La dotazione patrimoniale della Banca, in termini di fondi propri, cresce fino a 399di(+7,53%), contribuendo a ...