Basket | Mondiali Serbia batte Lituania e vola in semifinale

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di martedì 5 settembre 2023) Bogdanovic e compagni vincono 87-68 e sono in zona medaglie. ROMA - Laè la prima semifinalista deidi, in scena nelle Filippine, in Giappone e in Indonesia. Bogdanovic (con 21 punti a referto) e compagni hanno battuto nei quarti di finale la, che sabato aveva sconfit