Basket | Mondiali Pozzecco ' Poca fortuna | orgogliosi di questi ragazzi'

Lo ha detto il del ct dell'Italbasket Gianmarco Pozzecco commentando la sconfitta ai quarti deicontro gli Stati Uniti. "Quello che ti lascia ancora più amareggiato è che arrivi primo nel ...Quando quelli là allacciano le scarpe, c'è poco da fare. Magari prendersela con la Lituania, che come l' Italia ha visto interrotta la sua corsa nel mondiale da una Serbia (stavolta si) sontuosa e ...Cervia è il centro nevralgico dei Giochiamatoriali di Aics. Qui, all'hotel Dante, ha sede ... e sport per over 55, dal walking football al); a Riccione oltre 1.100 (nuoto, volley, judo,...

Italia-Usa 63-100, azzurri eliminati dai Mondiali di basket la Repubblica

Questa squadra ha un presente e un futuro". Lo ha detto il del ct dell'Italbasket Gianmarco Pozzecco commentando la sconfitta ai quarti dei Mondiali contro gli Stati Uniti. "Quello che ti lascia ...Si esprime cosi' il coach della Nazionale italiana di basket, Gianmarco Pozzecco ... Datome: Fa male" C'è grosso dispiacere in casa azzurra dopo la sconfitta ai Mondiali dell'Italbasket contro gli Usa ...