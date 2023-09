Basket | Mondiali Pozzecco Poca fortuna | orgogliosi di questi ragazzi

Lo ha detto il del ct dell'Italbasket Gianmarco Pozzecco commentando la sconfitta ai quarti deicontro gli Stati Uniti. "Quello che ti lascia ancora più amareggiato è che arrivi primo nel ...Quando quelli là allacciano le scarpe, c'è poco da fare. Magari prendersela con la Lituania, che come l' Italia ha visto interrotta la sua corsa nel mondiale da una Serbia (stavolta si) sontuosa e ...Cervia è il centro nevralgico dei Giochiamatoriali di Aics. Qui, all'hotel Dante, ha sede ... e sport per over 55, dal walking football al); a Riccione oltre 1.100 (nuoto, volley, judo,...

Manila, 5 set. - (Adnkronos) - "Gli Usa hanno giocato da Usa. Un'ottima partita, noi no. Per competere avremmo dovuto fare una partita straordinaria, invece abbiamo fatto un pelo meno del nostro solit ...Termina nei quarti di finale l’avventura dell’Italia ai Mondiali di basket. La squadra di Gianmarco Pozzecco lotta per un tempo ma alla fine ...