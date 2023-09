Basket | Mondiali 2023 | Bogdanovic porta la Serbia in semifinale Battuta nettamente la Lituania

(Di martedì 5 settembre 2023) Si è conclusa pochi istanti fa la prima partita dei playoff deidie il primo quarto di finale vedeva sul parquet della Mall of Asia Arena di Manila ladi Valanciunas e ladi Milutinov. Una sfida che è un classico europeo, con le due formazioni che si sono già affrontate quattro volte nell’Euro, mentre ail’unico precedente ha visto lavincente nel lontano 2010. Ma oggi era tutta un’altra storia, con altri protagonisti. Ecco come è andata. Primo quarto che vede laripartire da dove si era fermata con gli Usa, con percentuali da oltre l’arco che obbligano lafin da subito a rincorrere. Le due squadre tengono ritmi altissimi, con gli attacchi che dominano sulle ...

Culturadi, la resurrezione dell'Italia a 12 minuti dalla sconfitta Ostinati alla meta Certo, tutto ci è contro, salvo la nostra naturale ostinazione. Non vinciamo un europeo dal 1999,...... che ha parlato al sito di Aquila. Salvatore, quali sono le sensazioni che si respirano ... Perché arriviamo a questo appuntamento dei quarti di finaledopo un lungo percorso, ...E' il giorno di Italia - Usa aidi, la squadra di Pozzecco affronterà i campioni statunitensi 17 anni dopo l'ultima gara ufficiale. Gli Azzurri sono tornati a essere tra le migliori 8 squadre al mondo dopo ben 25 ...

Gli Usa strapazzano gli azzurri nei... conti in banca: 186 milioni a 15 La Gazzetta dello Sport

Manca sempre meno all'appuntamento con la storia. L'Italbasket è chiamata all'impresa contro una delle favorite per la vittoria del Mondiale: gli Stati Uniti. Dopo aver vinto ...Borisa Simanic è stato operato per la rimozione di un rene, dopo essersi infortunato durante la Coppa del mondo di basket in corso in Asia.