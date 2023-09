Basket | l’Italia non può nulla contro gli Stati Uniti | finisce il Mondiale azzurro

Leggi su oasport

(Di martedì 5 settembre 2023)la corsa alle migliori quattro dei Mondiali per. La Nazionale di Gianmarco Pozzecco gioca forse la sua peggior partita in questa rassegna iridata e non riesce quasi mai a contenere gli. Team USA vince 63-100, con Mikal Bridges mattatore grazie ai suoi 24 punti, seguito da Tyrese Haliburton con 18 e da Austin Reaves su 12. In casa Italia Simone Fontecchio a quota 18 e Stefano Tonut a 11. Gli azzurri giocheranno per il tabellone dal 5° all’8° posto e, poiché ci sono sei europee nelle prime otto, sa già che dovrà affrontare un Preolimpico per arrivare a Parigi 2024. Fatale, quest’oggi, una percentuale a lungo pessima da tre (7/38) e “aggiustata” solo nei minuti finali. L’inizio, di fatto, è Melli-USA, dal momento che gli States, pur confusi in attacco, trovano l’1-4 e poi l’ex Pelicans e ...