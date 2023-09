Basket | l’Italia giocherà ancora 2 partite ai Mondiali! Chi affronterà | in palio il 5° posto | ma non il pass olimpico

(Di martedì 5 settembre 2023) Non sonofiniti i Mondiali del. La squadra di Gianmarco Pozzecco resterà a Manila fino a sabato, perché dovrà disputare il tabellone relativo alle posizioni dalla quinta all’ottava. In sostanza, è “l’altro cammino”, quello delle sconfitte ai quarti di questa rassegna iridata filippina. Per gli azzurrinon c’è la certezza di chi scenderà in campo giovedì alle ore 10:45 sul parquet della Mall of Asia: Fontecchio e compagni sanno, però, che dovranno guardare Germania-Lettonia per capire se si avrà di fronte un gruppo di indubbio talento o la squadra di coach Luca Banchi, uno che conosce bene Nicolò Melli avendolo allenato a Milano.non può nulla contro gli Stati Uniti: finisce il Mondiale azzurro Successivamente, sarà la volta di una tra Lituania e perdente di ...

Niente da fare. L'Italia di Gianmarco Pozzecco ha affrontato gli Stati Uniti nella partita valida per i quarti di finale dei Mondiali 2023 e ha perso nettamente: 63 - 100. In semifinale ci vanno gli americani. Nonostante la sconfitta, l'Italia ha dimostrato di essere tornata a far parte della scena mondiale del basket, e questo risultato rappresenta comunque un importante passo avanti per la squadra.