Basket | l’Italia e il pensiero stupendo di giocarsela con gli USA | le chiavi per coltivare il sogno

(Di martedì 5 settembre 2023) Cresce l’attesa per una sfida che probabilmente ad inizio Mondiale nessuno avrebbe mai previsto: alle 14:40 italiane, infatti, gli Azzurri di Gianmarco Pozzecco affrontano nella Mall of Asia di Manila (Filippine) gli Stati Uniti nel quarto di finale del torneo iridato che mette in palio un posto tra le magnifiche quattro. L’Italvuole continuare a sognare, dopo aver reagito nel migliore dei modi al passo falso rimediato nella prima fase contro la Repubblica Dominicana piazzando tre vittorie in fila contro le Filippine – senza farsi intimorire dal pubblico dell’Araneta Coliseum che ha spinto i padroni di casa – e nella seconda parte contro la temibile Serbia (decisiva per il primo posto nel girone) ed infine il completamento dell’opera contro la coriacea Porto Rico. Ora però arrivare forse l’ostacolo più grande, la vetta più alta da scalare: gli Stati Uniti. ...