Basket | Italia-USA | la storia Dal 1960 al 2006 | i confronti e quelle gioie iridate e del 2004

(Di martedì 5 settembre 2023) Ladeitrae Stati Uniti dura ormai da decenni. O, per meglio dire, dalle Olimpiadi di Roma del. Tale è, infatti, il momento in cui per la prima volta la squadra tricolore si trovò ad affrontare gli States. Che, al tempo, non mandavano i giocatori della NBA per diversi motivi: l’odierna lega professionistica americana era ancora in lotta con altre associazioni, su tutte la ABA, per detenere il ruolo di massima esponente del meglio della pallacanestro a stelle e strisce. Inoltre, v’era il nodo proprio del professionismo, ragion per cui, se in qualche modo gli europei spedivano spesso i migliori, dagli USA arrivavano universitari, facenti parte di altre leghe (come l’Amateur Athletic Union) e finanche giocatori dell’aviazione. Torniamo a Roma ’60. C’erano due palazzi dello sport nuovi per la ...