Basket 3×3 | Europei femminili 2023 | l’Italia batte anche Israele e centra i quarti di finale

Leggi su oasport

(Di martedì 5 settembre 2023)concede il bis aglidi3×3. Le Azzurre, dopo aver piegato la Germania (17-10), sconfiggonole padrone di casa di(22-18)ndo così due vittorie in altrettante partite nel girone B che valgono l’accesso aidi. Ora Rae Lin D’Alie e compagne rimangono in attesa di conosce la propria avversaria, che uscirà dal girone C (Lituania, Ungheria, Portogallo).3×3,: Italia al debutto con la vittoria sulla Germania Sara Madera porta subito in vantaggio(1-0), segnando un solo libero poco dopo (2-0). Le israeliane accorciano prontamente (2-1), pareggiando i ...